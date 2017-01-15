"Манчестер Юнайтед" вырвал ничью в игре с "Ливерпулем"

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сумел уйти от поражения в поединке с "Ливерпулем" – 1:1. Счет в игре ударом с пенальти на 27-й минуте открыл полузащитник Джеймс Милнер, но на 84-й нападающий Златан Ибрагимович забил ответный гол.
Таким образом, "Ливерпуль" упустил шанс вернуться на вторую строчку в турнирной таблице и занимает третье место, имея одинаковое количество очков с "Тоттенхэмом" (по 45) и отставая от лидирующего "Челси" на 7 баллов. "Манчестер Юнайтед" располагается на шестом месте, отставая от "Ливерпуля" на пять очков.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
21-й тур
"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" - 1:1 (0:1)
Голы: Милнер, 27 - с пенальти (0:1). Ибрагимович, 84 (1:1).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс, Рохо, Дармиан (Феллаини, 76), Эррера, Кэррик (Руни, 46), Погба, Мхитарян, Ибрагимович, Марсьяль (Мата, 65).
"Ливерпуль": Миньоле, Арнольд, Ловрен, Клаван, Милнер, Эмре Джан, Хендерсон, Вайналдум, Роберту Фирмину, Ориги (Филиппе Коутинью, 61), Лаллана.
Предупреждения: Ловрен, 31. Вайналдум, 61. Эррера, 90+1. Роберту Фирмину, 90+1.
Судья: Оливер.
15 января. Манчестер. Стадион Old Trafford.
konoval
mkv-----------------------Ты видел, где был судья? Какие вопросы по офсайду? Атака так быстро развивалась, что боковой просто не успел вернуться на линию офсайда. А если бы и вернулся, то не факт, что поднял бы флаг. Офсайд самолично установил Розанов. Тоже мне, експерт. На свой гол МЮ наиграл с лихвой Ливер реально отскочил. Во втором тайме до гола его вообще не видно было, а МЮ постоянно давил, давил и додавил.
21:34
баламошка
Король Швеции, Император планеты Земля и самый красивый нос во Вселенной спас Манчестер Юнайтед.
21:02
Sterx
Лузерпуль спас ОЧКО на Олд Траффорде! Скорее так! GGMU!!!
20:58
mkv
километровый офсайд позволил МЮ сравнять счет...
20:57