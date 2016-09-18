"Манчестер Юнайтед" уступил "Уотфорду", потерпев третье поражение подряд

"Уотфорд" победил "Манчестер Юнайтед" в матче 5-го тура чемпионата Англии - 3:1. Счет на 34-й минуте открыл Этьенн Капуэ. В середине второго тайма Маркус Рэшфорд забил ответный мяч, а победный гол - первым касанием после выхода на замену- провел Хуан Суньига на 83-й минуте. Наконец, в добавленное время Трой Дини установил окончательный счет встречи.
Для подопечных Жозе Моуринью это поражение стало третьим подряд - ранее они уступили в премьер-лиге "Манчестер Сити" (1:2) и в Лиге Европы "Фейеноорду" (0:1). Моуринью проигрывает три матча подряд впервые за последние десять лет. "МЮ" не проигрывал в Уотфорде 30 лет.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
5-й тур
"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" - 3:1 (1:0)
Голы: Капуэ, 34 (1:0). Рэшфорд, 62 (1:1). Суньига, 83 (2:1). Дини, 90+5 - с пенальти (3:1).
"Уотфорд": Гомес, Янмат (Амрабат, 51), Каткарт, Предль, Бритос, Холевас, Перейра, Бехрами, Капуэ (Суньига, 82), Дини, Игало (Саксесс, 90).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия (Мата, 62), Байи, Смоллинг, Шоу (Депай, 85), Рэшфорд, Феллаини, Погба, Руни, Марсьяль (Янг, 38), Ибрагимович.
Предупреждения: Погба, 75. Бритос, 77. Холевас, 77. Дини, 86. Феллаини, 88. Депай, 89. Руни, 90+2.
Судья: Оливер.
maxscorp78
испортился маур.....думаю что сбитый л
16:07
Red G. Best
Жозе топчик))! Погба в молодежку, Швайни в команду
16:07
Ботаникум
Какая прелесть! Браво, "Уотфорд"! А ведь Жозе наш Моуриньевич - САМЫЙ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЙ тренер в футболе (как минимум)!?..........
16:07
shpasic
Моуриньо - охотник за неустойками :)
16:05