19:54 | Футбол — Англия

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Вест Хэм", Лукаку оформил дубль


В матче 1-го тура чемпионата России "Манчестер Юнайтед" на своем поле крупно обыграл "Вест Хэм". Дубль оформил новичок "красных дьяволов" Ромелу Лукаку. По голу забили Антони Марсьяль и Поль Погба.

Отметим, что за хозяев в этой встрече также дебютировал Неманья Матич. У "молотобойцев" – Хавьер Эрнандес, Марко Арнаутович и Пабло Сабалета.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

1-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм" – 4:0 (1:0)

Голы: Лукаку, 33 (1:0). Лукаку, 52 (2:0). Марсьяль, 87 (3:0). Погба, 90 (4:0).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс, Байи, Блинд, Мхитарян (Лингард, 88), Матич, Погба, Мата (Феллаини, 76), Рэшфорд (Марсьяль, 80), Лукаку.

"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Огбонна, Рид, Масуаку (Крессуэлл, 81), Обианг, Нобл (Райс, 61), Фернандес (Сако, 60), Айю, Эрнандес, Арнаутович.

Предупреждения: Байи, 43. Сабалета, 51. Валенсия, 60. Огбонна, 66.

Судья: Аткинсон.

13 августа. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

Трансляция матча "МЮ" - "Вест Хэм"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/

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