"Манчестер Юнайтед" разгромил "Вест Хэм", Лукаку оформил дубль

В матче 1-го тура чемпионата России "Манчестер Юнайтед" на своем поле крупно обыграл "Вест Хэм". Дубль оформил новичок "красных дьяволов" Ромелу Лукаку. По голу забили Антони Марсьяль и Поль Погба.
Отметим, что за хозяев в этой встрече также дебютировал Неманья Матич. У "молотобойцев" – Хавьер Эрнандес, Марко Арнаутович и Пабло Сабалета.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
1-й тур
"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм" – 4:0 (1:0)
Голы: Лукаку, 33 (1:0). Лукаку, 52 (2:0). Марсьяль, 87 (3:0). Погба, 90 (4:0).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс, Байи, Блинд, Мхитарян (Лингард, 88), Матич, Погба, Мата (Феллаини, 76), Рэшфорд (Марсьяль, 80), Лукаку.
"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Огбонна, Рид, Масуаку (Крессуэлл, 81), Обианг, Нобл (Райс, 61), Фернандес (Сако, 60), Айю, Эрнандес, Арнаутович.
Предупреждения: Байи, 43. Сабалета, 51. Валенсия, 60. Огбонна, 66.
Судья: Аткинсон.
13 августа. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
- Манчестер Юнайтед
- Вест Хэм
- Марко Арнаутович
- Хавьер Эрнандес Балькасар
- Ромелу Лукаку
- Неманья Матич
- Сабалета
- Поль Погба
- Антони Марсьяль