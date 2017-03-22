"Манчестер Юнайтед" объявил соперников по "Непревзойденному туру"

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявил, что летом этого года проведет тур по США, который был назван "Непревзойденный тур". Начнется американский этап подготовки к сезону с двух матчей против представителей МЛС - 15 июля состоится игра с "Лос-Анджелес Гэлакси", а 17-го - с "Реал Солт-Лейк".

Через несколько дней "МЮ" примет участие в Международном Кубке Чемпионов, стартуя в нем поединком против соперников "Манчестер Сити" 20 июля. Через 3 дня Жозе Моуринью встретится с бывшим клубом - "Реал" в Санта-Кларе, а завершится тур в Вашингтоне игрой с "Барселоной" 26 июля.