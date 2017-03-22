"Манчестер Юнайтед" объявил соперников по "Непревзойденному туру"

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявил, что летом этого года проведет тур по США, который был назван "Непревзойденный тур". Начнется американский этап подготовки к сезону с двух матчей против представителей МЛС - 15 июля состоится игра с "Лос-Анджелес Гэлакси", а 17-го - с "Реал Солт-Лейк".
Через несколько дней "МЮ" примет участие в Международном Кубке Чемпионов, стартуя в нем поединком против соперников "Манчестер Сити" 20 июля. Через 3 дня Жозе Моуринью встретится с бывшим клубом - "Реал" в Санта-Кларе, а завершится тур в Вашингтоне игрой с "Барселоной" 26 июля.
Get all the #MUTOUR 2017 fixture details live in the #MUTV app* from 21:30 GMT! 🇺🇸 Download: https://t.co/o35bYYKAQ0– Manchester United (@ManUtd) 21 марта 2017 г.
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