"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон": Жезус в стартовом составе, Агуэро остался в запасе

Your #mancity team to face Wolves tonight! 🙌



City XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Danilo, Fernandinho, Silva (C), Sane, Sterling, Bernardo, Jesus



Subs | Muric, Gündogan, Agüero, De Bruyne, Delph, Mahrez, Otamendi



Presented by @HAYSWorldwide ⚽️ #MCIWOL pic.twitter.com/7pNKaQLPNj