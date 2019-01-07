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"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": голы и эпический вынос мяча из ворот. Новое видео

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"Манчестер Сити" опубликовал ролик о принципиальном матче с "Ливерпулем" в 21-м туре чемпионата Англии. Игра в Манчестере прошла 3 января, хозяева одержали победу со счетом 2:1 и сократили отставание от лидера до 4 очков.

"Красные" могли открыть счет в первом тайме. Удар Садио Мане пришелся в штангу, а Джон Стоунс в попытке выбить мяч от ворот попал в своего же голкипера Эдерсона и был близок к автоголу. Защитник "Ман Сити" успел вынести отлетевший в створ мяч с ленточки и опередил форварда соперников Мохамеда Салаха. Система видеофиксации не зафиксировала взятие ворот. Для того, чтобы полностью пересечь линию, мячу не хватило всего 1,12 сантиметра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our epic encounter with Liverpool gets the City Beats treatment 💥 #mancity

Публикация от Manchester City (@mancity) 7 Янв 2019 в 7:32 PST

В конце первого тайма у "Ман Сити" отличился Серхио Агуэро. Во второй половине "Ливерпуль" сравнял счет после удара Роберту Фирмину, но хозяева провели победный выпад – мяч забил Лерой Сане.

Добавим, что "Ман Сити" не в первый раз обыгрывает тему с выносом Стоунса. Ранее клубные соцсети "горожан" опубликовали фото момента с подписью: "Не можем перестать думать об этом".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can’t stop thinking about this 😅 #mancity

Публикация от Manchester City (@mancity) 5 Янв 2019 в 6:25 PST

Манчестер Сити – Ливерпуль

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