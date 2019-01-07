"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": голы и эпический вынос мяча из ворот. Новое видео

"Манчестер Сити" опубликовал ролик о принципиальном матче с "Ливерпулем" в 21-м туре чемпионата Англии. Игра в Манчестере прошла 3 января, хозяева одержали победу со счетом 2:1 и сократили отставание от лидера до 4 очков.

"Красные" могли открыть счет в первом тайме. Удар Садио Мане пришелся в штангу, а Джон Стоунс в попытке выбить мяч от ворот попал в своего же голкипера Эдерсона и был близок к автоголу. Защитник "Ман Сити" успел вынести отлетевший в створ мяч с ленточки и опередил форварда соперников Мохамеда Салаха. Система видеофиксации не зафиксировала взятие ворот. Для того, чтобы полностью пересечь линию, мячу не хватило всего 1,12 сантиметра.

В конце первого тайма у "Ман Сити" отличился Серхио Агуэро. Во второй половине "Ливерпуль" сравнял счет после удара Роберту Фирмину, но хозяева провели победный выпад – мяч забил Лерой Сане.

Добавим, что "Ман Сити" не в первый раз обыгрывает тему с выносом Стоунса. Ранее клубные соцсети "горожан" опубликовали фото момента с подписью: "Не можем перестать думать об этом".

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