"Манчестер Сити" хочет укрепить оборону во время зимнего трансферного окна

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола подчеркнул, что клуб планирует укрепить оборону во время зимнего трансферного окна. По словам специалиста, в команде мало защитников.

– Мы думаем об этом. У "Манчестер Сити" крайне мало защитников, – приводит Fourfourtwo.com слова Гвардьолы. – Нам будет непросто продолжать выступление во всех турнирах без новичков. Мы посмотрим, что можно будет сделать с этим в январе.