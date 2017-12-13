"Манчестер Сити" хочет укрепить оборону во время зимнего трансферного окна

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола подчеркнул, что клуб планирует укрепить оборону во время зимнего трансферного окна. По словам специалиста, в команде мало защитников.
– Мы думаем об этом. У "Манчестер Сити" крайне мало защитников, – приводит Fourfourtwo.com слова Гвардьолы. – Нам будет непросто продолжать выступление во всех турнирах без новичков. Мы посмотрим, что можно будет сделать с этим в январе.
ciko38
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13:09
Гаттузо ДваждыТуп !!!!
купите Вернблума-он универсал))
12:30
Roma_Totti
Выбор есть, вон Новосельцев в банке просто так сидит, одного из Березуцских можно взять.
12:16
Очень плохой мальчик
Джикию берите,Васин-слабоват.
11:56