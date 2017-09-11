"Ман Сити" потратил на игроков нынешнего состава больше, чем "ПСЖ"

"Манчестер Сити" занял первое место по затратам на игроков нынешнего состава в мире, сообщает исследовательский центр CIES. Общая сумма, потраченная на футболистов, составила 853 миллиона. На втором месте расположился "ПСЖ" - 853 миллиона. Минувшим летом парижане выплатили "Барселоне" отступные за Неймара в размере 222 миллионов евро.

Третье место в списке затрат на футболистов текущего состава занял "Манчестер Юнайтед" - 784. Отметим, что год назад "МЮ" лидировал.

Полностью топ-10 из чемпионатов ведущих пяти лиг выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Сити" (Англия) - 853 миллиона евро

2. "ПСЖ" (Франция) - 850

3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 784

4. "Челси" (Англия) - 644

5. "Барселона" (Испания) - 628

6. "Реал" (Испания) - 497

7. "Ювентус" (Италия) - 470

8. "Ливерпуль" (Англия) - 437

9. "Арсенал" (Англия) - 416

10. "Тоттенхэм" (Англия) - 361

Отметим, что шесть из десяти позиций в топе заняли клубы из Англии, а из Германии в десятку не попал ни один.