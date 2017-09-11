"Ман Сити" потратил на игроков нынешнего состава больше, чем "ПСЖ"

"Манчестер Сити" занял первое место по затратам на игроков нынешнего состава в мире, сообщает исследовательский центр CIES. Общая сумма, потраченная на футболистов, составила 853 миллиона. На втором месте расположился "ПСЖ" - 853 миллиона. Минувшим летом парижане выплатили "Барселоне" отступные за Неймара в размере 222 миллионов евро.
Третье место в списке затрат на футболистов текущего состава занял "Манчестер Юнайтед" - 784. Отметим, что год назад "МЮ" лидировал.
Полностью топ-10 из чемпионатов ведущих пяти лиг выглядит следующим образом:
1. "Манчестер Сити" (Англия) - 853 миллиона евро
2. "ПСЖ" (Франция) - 850
3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 784
4. "Челси" (Англия) - 644
5. "Барселона" (Испания) - 628
6. "Реал" (Испания) - 497
7. "Ювентус" (Италия) - 470
8. "Ливерпуль" (Англия) - 437
9. "Арсенал" (Англия) - 416
10. "Тоттенхэм" (Англия) - 361
Отметим, что шесть из десяти позиций в топе заняли клубы из Англии, а из Германии в десятку не попал ни один.