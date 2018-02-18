Лукас Моура: "Уверен, мы сможем победить "Рочдэйл" в ответной игре"

Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура​ после матча с "Рочдэйлом" (2:2) в Кубке Англии отметил, что он смог забить свой первый гол за новую команду. Напомним, бразилец перешел во время зимнего трансферного окна в лондонский клуб из "ПСЖ".

- Рад, что начал матч в старте и смог забить первый гол за команду, - цитирует пресс-служба "шпор" Моуру. - Мы хотели сегодня победить. Матч получился очень непростым. "Рочдэйл" проявил характер. Нам надо хорошо подготовиться к игре на "Уэмбли". Уверен, мы сможем победить.