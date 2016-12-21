Лукаку близок к продлению контракта с "Эвертоном", однако летом надеется вернуться в "Челси"

Агент нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку Мино Райола заявил, что стороны практически договорились о продлении контракта. 23-летний бельгиец выступает за "ирисок" с 2013 года, за "Челси" он провел 10 матчей без забитых голов в сезонах-2011/12 и 2013/14. В текущем сезоне он забил 9 мячей в 13 матчах чемпионата Англии.

– С "Эвертоном" мы договорились на 99 процентов, – цитирует talkSPORT Райолу. – Ромелу очень нравится в этом клубе, поэтому мы надеемся на согласие. Я не вижу никаких проблем с подписанием контракта.

Но знаете, если Лукаку будет достаточно хорош, чтобы вернуться в "Челси", я поговорю об этом с руководством "Эвертона". У нас прекрасные отношения с клубом, и они знают, какие цели у моего клиента. В футболе нельзя смотреть далеко вперед, нужно принимать решения здесь и сейчас.

На данный момент мы намерены продлить контракт, но я не знаю, что будет летом.