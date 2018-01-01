Ловрену грозит до 5 лет тюрьмы

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен обвиняется в Хорватии в даче ложных показаний по делу о расследовании коррупции в футболе, информирует 90min.com. Завтра, 2 января, футболит даст показания в суде.

Отмечается, что речь идет о расследовании в отношении бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича. Функционер обвиняется в хищении средств и мошенничестве с налогами на сумму в 15,7 миллиона евро.

Ловрен утверждал, что при переходе из загребского клуба в "Лион" в 2010 году он получил 50 процентов компенсации от суммы трансфера согласно контракту. Однако этот пункт появился задним числом. За это футболисту грозит пять лет тюрьмы.