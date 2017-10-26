"Ливерпуль" зимой подпишет Касильяса?

Вратарь "Порту" Икер Касильяс может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Liverpool Echo. В подписании контракта с игроком заинтересован "Ливерпуль", который рассматривает голкипера в качестве замены Симону Миньоле.

В текущем сезоне 36-летний испанец провел в составе "драконов" всего два матча и пропустил три гола.

Ранее сообщалось, что клуб принял решение посадить Касильяса в запас в связи с его высокой зарплатой (7,5 миллиона евро в год). Таким образом, "Порту" пытается заставить игрока зимой перейти в другую команду.