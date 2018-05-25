"Ливерпуль" вручит Коутинью медаль Лиги чемпионов

После финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" вручит медаль (победителя или финалиста турнира) бывшему полузащитнику команды Филиппе Коутинью, сообщает Liverpool Echo.

В клубе решили, что стоит отметить вклад игрока в результат команды в Лиге чемпионов, несмотря на то, что он покинул команду в январе, перейдя в "Барселону". Согласно правилам УЕФА, он не мог играть за "Барсу" в плей-офф ЛЧ.

25-летний бразилец провел пять матчей за "Ливерпуль" в Лиге чемпионов и забил пять мячей (четыре из них - "Спартаку") при двух голевых передачах.

Финальный матч Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" состоится в Киеве 26 мая и начнется в 21.45 по московскому времени.