"Ливерпуль" вручит Коутинью медаль Лиги чемпионов

После финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" вручит медаль (победителя или финалиста турнира) бывшему полузащитнику команды Филиппе Коутинью, сообщает Liverpool Echo.
В клубе решили, что стоит отметить вклад игрока в результат команды в Лиге чемпионов, несмотря на то, что он покинул команду в январе, перейдя в "Барселону". Согласно правилам УЕФА, он не мог играть за "Барсу" в плей-офф ЛЧ.
25-летний бразилец провел пять матчей за "Ливерпуль" в Лиге чемпионов и забил пять мячей (четыре из них - "Спартаку") при двух голевых передачах.
Финальный матч Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" состоится в Киеве 26 мая и начнется в 21.45 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/