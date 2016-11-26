"Ливерпуль" победил "Сандерленд", "Суонси" и "Пэлас" забили 9 голов

В матче 13-го тура премьер-лиги "Ливерпуль" на своем поле нанес поражение "Сандерленду" – 2:0. По голу забили Дивок Ориги и Джеймс Милнер. Беспроигрышная серия подопечных Юргена Клоппа достигла уже 14 игр (с учетом всех турниров). "Красные" временно возглавили турнирную таблицу, потеснив с первой строчки "Манчестер Сити".

Сверхрезультативным получился поединок, в котором "Суонси" одолел "Кристал Пэлас" (5:4). По дублю оформили Лерой Фер и Фернандо Льоренте. "Лестер" дома сыграл вничью с "Мидлсбро" (2:2). Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса вышел на поле на 68-й минуте. "Халл Сити" и "Вест Бромвич" также разделили очки между собой – 1:1.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

13-й тур

"Лестер" – "Мидлсбро" – 2:2 (1:1)

Голы: Негредо, 13 (0:1). Махрез, 34 – с пенальти (1:1). Негредо, 71 (1:2). Слимани, 90+4 – с пенальти (2:2).

"Ливерпуль" – "Сандерленд" – 2:0 (0:0)

Голы: Ориги, 75 (1:0). Милнер, 90+1 – с пенальти (2:0).

"Суонси" – "Кристал Пэлас" – 5:4 (1:1)

Голы: Заа, 19 (0:1). Сигурдссон, 36 (1:1). Фер, 66 (2:1). Фер, 68 (3:1). Томкинс, 75 (3:2). Корк, 82 – в свои ворота (3). Бентеке, 84 (3:4). Льоренте, 90+1 (4:4). Льоренте, 90+3 (5:4).

"Халл Сити" – "Вест Бромвич" – 1:1 (0:1)

Голы: Маколи, 34 (0:1). Доусон, 72 (1:1).