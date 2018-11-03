"Ливерпуль" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата Англии. В составе мерсисайдцев голом отметился полузащитник Джеймс Милнер, у "канониров" отличился форвард Александр Ляказетт.
"Ливерпуль" набрал 27 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, "Арсенал" с 23 баллами располагается на 4-й строчке.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
11-й тур
"Арсенал" - "Ливерпуль" - 1:1 (0:0)
Голы: Милнер, 61 (0:1). Ляказетт, 82 (1:1).
"Арсенал": Лено, Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац (Уэлбек, 81), Мхитарян (Ивоби, 68), Торрейра, Джака, Езил, Обамеянг (Рэмси, 73), Ляказетт.
"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, ван Дейк, Гомез, Робертсон, Милнер, Фабинью, Вайналдум, Салах (Матип, 90+4), Роберту Фирмину (Шачири, 80), Мане.
Предупреждения: Фабинью, 52. Ляказетт, 83.
Судья: Марринер.
03 ноября. Лондон. Стадион "Эмирейтс".