"Ливерпуль" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата Англии. В составе мерсисайдцев голом отметился полузащитник Джеймс Милнер, у "канониров" отличился форвард Александр Ляказетт.

"Ливерпуль" набрал 27 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, "Арсенал" с 23 баллами располагается на 4-й строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

11-й тур

"Арсенал" - "Ливерпуль" - 1:1 (0:0)

Голы: Милнер, 61 (0:1). Ляказетт, 82 (1:1).

"Арсенал": Лено, Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац (Уэлбек, 81), Мхитарян (Ивоби, 68), Торрейра, Джака, Езил, Обамеянг (Рэмси, 73), Ляказетт.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, ван Дейк, Гомез, Робертсон, Милнер, Фабинью, Вайналдум, Салах (Матип, 90+4), Роберту Фирмину (Шачири, 80), Мане.

Предупреждения: Фабинью, 52. Ляказетт, 83.

Судья: Марринер.

03 ноября. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

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