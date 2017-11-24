Леонид Слуцкий: "Я не чувствую давления в сложившейся ситуации"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 19-го тура чемпионшипа против "Бристоля" отметил, что его команда намерена победить в завтрашней встрече. Наставник также добавил, что не чувствует давления в сложившейся ситуации в клубе.

– Завтрашняя игра против "Бристоля" важна не только для меня, но и для игроков, – цитирует клубная пресс-служба Слуцкого. – Речь идет о том, чтобы мы взяли три очка для команды и болельщиков. Я не чувствую давления в сложившейся ситуации, я просто концентрируюсь на том, чтобы быть максимально продуктивным.

Напомним, что матч "Халл Сити" - "Бристоль" состоится 25 ноября. Начало - 18:00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.