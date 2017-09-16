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20:40 | Футбол — Англия

Леонид Слуцкий: "В первом тайме "Халл" играл ужасно"

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Сегодня. Халл. "Халл Сити" - "Сандерленд" - 1:1. После двух поражений "тигры" зацепились за ничью.Замена Слуцкого спасла "Халл". И это здорово!

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после матча 8-го тура чемпионшипа с "Сандерлендом" (1:1) подчеркнул, что в первом тайме команда играла ужасно. При этом российский специалист подчеркнул, что после перерыва "тигры" смогли исправить ситуацию.

– "Халл" провел два разных тайма. Первые 45 минут были ужасными, но после перерыва все было намного лучше, – приводит пресс-служба "тигров" слова Слуцкого. – Это было сложно, и мне сложно найти лучшую расстановку для команды. В этом нет ничего удивительного, когда команда новая, и вы постепенно узнаете, с чего стоит начинать. Я сожалею о первом тайме, но я думаю, что все, кто смотрел игру, были бы довольны нашей второй половиной.

Трансляция матча "Халл Сити" – "Сандерленд"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

но все, кто смотрел, а таких на трибунах стадиона было совсем немного, были довольны, потому что скоро нефутбольного тренера выгонят.

20:54

shpasic

в первом тайме играл ужасно, а во втором плохо.

20:53

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

ну,да... А во--втором, как ""Челси"" твоего благодетеля....

20:48