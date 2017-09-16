Леонид Слуцкий: "В первом тайме "Халл" играл ужасно"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после матча 8-го тура чемпионшипа с "Сандерлендом" (1:1) подчеркнул, что в первом тайме команда играла ужасно. При этом российский специалист подчеркнул, что после перерыва "тигры" смогли исправить ситуацию.

– "Халл" провел два разных тайма. Первые 45 минут были ужасными, но после перерыва все было намного лучше, – приводит пресс-служба "тигров" слова Слуцкого. – Это было сложно, и мне сложно найти лучшую расстановку для команды. В этом нет ничего удивительного, когда команда новая, и вы постепенно узнаете, с чего стоит начинать. Я сожалею о первом тайме, но я думаю, что все, кто смотрел игру, были бы довольны нашей второй половиной.

Трансляция матча "Халл Сити" – "Сандерленд"