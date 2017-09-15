Леонид Слуцкий: "В матче против "Сандерленда" не будет серьезных изменений в стартовом составе"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 8-го тура чемпионшипа против "Сандерленда" отметил, что в стартовом составе "тигров" произойдет несколько изменений. По его словам, некоторым игрокам еще необходимо понять требования, предъявляемые тренерским штабом.

– Завтра не будет много изменений, но, может быть, один или два, – цитирует пресс-служба клуба Слуцкго. - Мы играли всего пару дней назад, и теперь у нас есть еще один сложный матч. Поэтому, возможно, наш состав претерпит изменения. Нашим игрокам необходимо адаптироваться к тренировкам и требованиям – это единственный способ развиваться и совершенствоваться.