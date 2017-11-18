Леонид Слуцкий: "У "Халла" есть проблемы, но мы строим новую команду"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий похвалил своих подопечных за хорошую игру в матче 17-го тура чемпионшипа против "Ипсвича" (2:2). "Халл" вел со счетом 2:1, но пропустил на 88-й минуте.

- Мы не смогли победить, но я думаю, что мы выдали лучшую игру за последние три матча, - цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. - Я думал над тем, как мы можем улучшить наш уровень.

У нас были проблемы, но мы строим новую команду. Для нас сегодняшняя игра - шаг вперед, потому что мы показали действительно хорошую игру. Я понимаю разочарование от результата, но нужно концентрироваться на позитиве.

Хендерсон показал лучший матч в сезоне. Он выиграл много чистых мячей. Дьоманде должен был забивать в концовке. Сегодняшний второй мяч был великолепен. Увы, мы не в первый раз потеряли концентрацию в концовке.