Леонид Слуцкий: "Победа над "Барнсли" – самая важная в сезоне"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий признал, что матч 13-го тура чемпионшипа против "Барнсли" (1:0) в исполнении его команды получился не самым лучшим. По его словам, на данном этапе результат важнее игры.

– Иногда ты проводишь низкокачественные игры, но даже в такой ситуации необходимо побеждать, – заявил Слуцкий. – Думаю, это самая важная победа в сезоне, потому что мы все время стучались в запертую дверь и наконец-то нашли ключ от нее.

Честно говоря, сегодня мы провели не лучший матч. Но для нас было очень важно набрать три очка, потому что эта серия без побед в выездных играх напоминала демона. Может быть, мы не заслуживали победы за нашу игру в именно этой встрече, но заслужили ее по совокупности за все время. Удача была на нашей стороне.

Я удовлетворен тремя очками – результат в данном случае имеет большее значение, чем игра. Победа поможет нам чувствовать себя увереннее. Хорошо и то, что мы не пропустили. Мы забили, а соперник нет – это важно.

427 дней без гостевых побед. Слуцкий прервал черную серию "Халла"!

Турнирная таблица чемпионшипа - здесь