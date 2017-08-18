Леонид Слуцкий – о матче с "КПР": "В чемпионшипе не бывает легких игр"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 4-го тура чемпионшипа с "Куинз Парк Рейнджерс" выразил разочарование в связи с тем, что в ближайшее время команда не сможет рассчитывать на нападающего Абеля Эрнандеса и полузащитника Маркуса Хенриксена. При этом специалист подчеркнул, что команде нужно продолжать работать.

– Сложно терять одного из лучших игроков, я разочарован. Вчера я был у него в гостях, мы поговорили, – приводит пресс-служба "тигров" слова Слуцкого. – Надеюсь, что он вернется в феврале.

Хенриксен пропустит от четырех до шести недель. Однако "Халлу" нужно продолжать, поэтому готовимся к матчу с игроками, которые есть. Каждый из них понимает клубные принципы.

"КПР" – опасный соперник, особенно в домашних играх. Но в чемпионшипе не бывает легких встреч. Нам предстоит сложный матч, судьбу которого могут определить несколько моментов. У нас хорошая атмосфера, мы сосредоточены на игре.

Напомним, что матч 4-го тура чемпионшипа "КПР" и "Халл" состоится завтра, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Полузащитник "Халла" Хенриксен пропустит от 4 до 6 недель//

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