Леонид Слуцкий: "Конте – великолепный тренер-тактик"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий подчеркнул, что наставник "Челси" Антонио Конте умеет вписать яркие индивидуальности в общекомандные действия. По словам Слуцкого, у Конте правильный подход ко многим вещам.

– Конте – великолепны тренер-тактик, для которого схема важнее игроков, расположение важнее креатива, а дисциплина важнее индивидуальности, – подчеркнул Слуцкий в эфире передачи "Английский акцент". – Но при этом он умеет эти ярчайшие индивидуальности вписать в общекомандные действия и правильно распределить инициативу, исходящую от Давида Луиза, который управляет обороной. Это говорит об очень высоком уровне интеллекта и правильно подходе ко многим вещам.