21:19 | ФУТБОЛ — Англия

Леонид Слуцкий: "Конте – великолепный тренер-тактик"

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий подчеркнул, что наставник "Челси" Антонио Конте умеет вписать яркие индивидуальности в общекомандные действия. По словам Слуцкого, у Конте правильный подход ко многим вещам.

– Конте – великолепны тренер-тактик, для которого схема важнее игроков, расположение важнее креатива, а дисциплина важнее индивидуальности, – подчеркнул Слуцкий в эфире передачи "Английский акцент". – Но при этом он умеет эти ярчайшие индивидуальности вписать в общекомандные действия и правильно распределить инициативу, исходящую от Давида Луиза, который управляет обороной. Это говорит об очень высоком уровне интеллекта и правильно подходе ко многим вещам.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alex221083

баламошка...Ленька-это твой сосед по лестничной площадке, с которым ты на досуге водку пьешь! Слуцкий кое-чего добился в футболе и заслуживает уважения, в первую очередь у конеголовых, многие из которых те еще свиньи, неблагодарные!

21:47

баламошка

Лёня, во что ты превратилось? Приплыло в Англию и занимаешься лизоблюдством и попрошайничеством. Дайте уже космонавту нормальную команду из 10 дивизиона, состоящую из почтальонов, чтобы Лёнька вылетел с ними в 15 дивизион и, осуществив свою мечту, угомонился.

21:42

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