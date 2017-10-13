Леонид Слуцкий: "Кингсли пропустит около месяца"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 12-го тура чемпионшипа с "Норвичем", подчеркнул, что команда не сможет рассчитывать на защитника Стивена Кингсли. По словам специалиста, шотландец пропустит около месяца.

– В среду Кингсли была сделана операция в Мюнхене. Возможно, для восстановления ему понадобится четыре недели, – приводит пресс-служба "тигров" слова Слуцкого. – Он вернется в ноябре после перерыва на международные матчи.

Эвандру? Здесь сложная ситуация, потому что он получил мышечную травму. Врачи должны решить, что будет для него лучше – присоединиться к общей группе или продолжить тренировки по индивидуальной программе.

На данный момент "Халл Сити" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионшипа. В активе подопечных Слуцкого 12 очков после 11 игр. Напомним, что матч "Халл" – "Норвич" состоится 14 октября, начало игры – в 17.00 по московскому времени.