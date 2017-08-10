Леонид Слуцкий: "Халл" должен подписывать игроков высокого уровня, а Ларссон как раз из таких"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий отметил, что рад подписанию контракта сбывшим полузащитником "Сандерленда" Себастьяном Ларссоном. По словам россиянина, опыт игрока поможет ему быстро адаптироваться в команде.

- Я рад, что Ларссон теперь с нами, - приводит пресс-служба "Халла" слова Слуцкого. - Важно, чтобы клуб подписывал игроков высокого уровня, а Себ как раз из таких. Это очень хороший игрок. Уверен, болельщики скоро это увидят.

Ларссон может играть в роли вингера или "десятки". Он умен и опытен. В команде хорошее сочетание опытных и молодых футболистов. У Себа будет мало времени на подготовку к следующему матчу, и он не проводил предсезонку. Но он большой профессионал. Надеюсь, Ларссон сможет сыграть в субботу.