Леонид Слуцкий: "Арсенал" заигрался в воспитание молодежи и напоминает избалованного ребенка"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России​ Леонид Слуцкий выразил мнение, что "Арсенал" слишком много внимания уделяет воспитанию молодых игроков, забыв о результате. По словам специалиста, лондонцы слишком зависят от настроения.

– Не знаю, трагедия это или нет, но команда ушла от основной цели и задачи, заигралась в такие постулаты, как "молодежь", "воспитываем игроков", "ставим яркую качественную игру", – сказал Слуцкий в эфире программы "Английский акцент". – Это привело к внутренней безответственности. Команда напоминает избалованного талантливого ребенка, художника, который может нарисовать что-то сумасшедшее, если вдохновение есть, а может и просто сказать: "Не хочу, сделаю завтра".

"Арсенал" – команда, которая может развалиться. А большой клуб не может себе этого позволить. То, что они строили, дало плоды. И сейчас они получили этот продукт со всеми плюсами и минусами.