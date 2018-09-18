Кристиан Эриксен: "Кейн хочет забивать больше, чем остальные"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен отметил, что нападающий Харри Кейн хочет забивать больше, чем остальные игроки клуба. В этом сезоне 25-летний англичанин отметился двумя голами в пяти матчах.

– Каждый ждет, что Кейн будет забивать по три мяча в каждом матче, – цитирует Independent Эриксена. – Как команда, мы знаем, что должны помогать ему, но в команде, которая проигрывает, очень сложно забивать голы. Знаю, что Кейн хочет забивать больше, чем остальная часть команды. В конце концов, неважно, кто забил, важно, что побеждает команда.