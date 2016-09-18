Кристиан Бентеке: "Не жалею о переходе в "Ливерпуль"

Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке подчеркнул, что не жалеет о времени, проведенном в "Ливерпуле". Фоврард защищал цвета "крсных" в сезоне-2015/16 и отметился 9 голами в 29 матчах чемпионата Англии, после чего присоединился к лондонцам.

- Для меня была честь выступать за "Ливерпуль", выдающийся клуб с богатой историей, - цитирует Sky Sports Бентеке. - Я играл не так хорошо, как хотел бы. Это было мое решение перейти туда, и я ни о чем не жалею. У меня не было достаточно шансов - это футбол. Поэтому я никого не обижаюсь.