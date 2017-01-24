"Кристал Пэлас" пригласил Самба на просмотр

Экс-защитник "Анжи" и "Динамо" Кристофер Самба пройдет просмотр в "Кристал Пэлас", сообщает Daily Mail. 32-летний конголезец прибыл в расположение лондонцев во вторник. Главный тренер "орлов" Сэм Эллардайс знаком с африканцем по совместной работе в "Блэкберне".

Впрочем, сперва в "Пэлас" хотят убедиться в том, что Самба находится в хорошей физической форме. Защитник на прошлом неделе расторг контракт с "Панатинаикосом", а последний раз выходил на поле 24 ноября.

Самба принял участие в шести матчах в составе "Панатинаикоса" в нынешнем сезоне, причем греческий клуб потерпел в них четыре поражения.