Крейг Шекспир: "Лестер" пока еще не обезопасил себя от вылета"

Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир считает, что его команда пока не гарантировала себе сохранение прописки в премьер-лиге. На данный момент "лисы" идут на 15-м месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на 6 очков. В ближайшем туре "Лестеру" предстоит сыграть с "Арсеналом".

- "Арсенал" вчера боролся за победу в матче с "Сити" и заслуженно победил, - цитирует BBC Шекспира. - Не уверен, что эта игра повлияет на них в среду, поскольку у "канониров" хорошая глубина состава, однако "Лестер" всегда в первую очередь думает о своей игре. Не знаю, сколько очков нужно набрать для сохранения прописки. Все команды способны на спасение. Пока еще "Лестер" не в безопасности, даже если мы себе гарантируем сохранение прописки, нужно продолжать пытаться побеждать. Конкурентоспособность жизненно важна для футбола.