Конте собирается судиться с "Челси"

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте намерен обратиться в суд в связи с увольнением из лондонского клуба, сообщает The Times. 48-летний итальянец был отправлен в отставку с поста наставника "синих" 12 июля 2018 года.

Конте считает, что руководство "Челси" уволило его слишком поздно. Он опасается, что не сможет найти работу на этот сезон и в связи с этим понесет финансовые потери.

Специалист собирается обратиться в суд, чтобы потребовать от "Челси" выплаты компенсации в размере 9 миллионов фунтов за последний год контракта.

Конте возглавлял "Челси" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "синие" стали чемпионами Англии и завоевали Кубок этой страны.