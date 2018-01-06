Конте назвал Моуринью "человечишкой"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отреагировал на слова наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который ранее напомнил итальянцу о его дисквалификации за сокрытие информации о договорных матчах. Конте в ответ назвал португальца "человечишкой".

– Думаю, что когда пытаешься оскорбить человека, даже не зная правды, то ты человечишка, – приводит BBC слова Конте. – Но это случается не в первый раз. Он делал это в прошлом, продолжает это делать сейчас и будет делать это в будущем.

Напомним, что в сезоне-2012/13 Конте отстранили от руководства "Ювентусом" на 10 месяцев за то, что он знал о договорных матчах, но не стал докладывать в Федерацию футбола Италии. Позже дисквалификацию сократили до четырех месяцев.

Моуринью – Конте: "Главное, что у меня никогда не было дисквалификаций за договорные матчи"