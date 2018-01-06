23:51 6 января | Футбол — Англия

Конте назвал Моуринью "человечишкой"

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Главный тренер "Челси"  Антонио Конте отреагировал на слова наставника "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью, который ранее напомнил итальянцу о его дисквалификации за сокрытие информации о договорных матчах. Конте в ответ назвал португальца "человечишкой".

– Думаю, что когда пытаешься оскорбить человека, даже не зная правды, то ты человечишка, – приводит BBC слова Конте. – Но это случается не в первый раз. Он делал это в прошлом, продолжает это делать сейчас и будет делать это в будущем.

Напомним, что в сезоне-2012/13 Конте отстранили от руководства "Ювентусом" на 10 месяцев за то, что он знал о договорных матчах, но не стал докладывать в Федерацию футбола Италии. Позже дисквалификацию сократили до четырех месяцев.

Моуринью – Конте: "Главное, что у меня никогда не было дисквалификаций за договорные матчи"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Esthete

Ранимый какой

02:03

Esthete

Не зная какой правды? Вот же на воре и шапка горит, цыганишка

02:00

craped

А как это звучало на английском?

01:22

sidnet78

но мог же обозвать тренеришкой

00:48

sidnet78

ну да! чем мавр хуже зюбиньо

00:47

shpasic

ну, хоть не баламошкой))

00:15

SpaMan

Дзюбиньо твой выход

00:04