Моуринью - Конте: "Главное, что у меня никогда не было дисквалификаций за договорные матчи"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью решил напомнить наставнику "Челси" Антонио Конте о дисквалификации итальянца на четыре месяца за сокрытие информации о договорных матчах, когда тот еще тренировал "Ювентус".

Хронология высказываний имеет следующую последовательность:

– Вы считаете, что я потерял страсть к игре, потому что не веду себя как клоун на бровке? – заявлял журналистам Моуринью. СМИ посчитали, что речь идет о Конте.

– Думаю, если нужно посмотреть на свое поведение в прошлом. Хотя, он мог говорить и о себе, – парировал Конте.

– Хочет положить конец этой истории, – цитирует Goal слова Моуринью. – Да, у меня были ошибки в прошлом, когда я стоял у бровки. Постараюсь ошибаться как можно меньше, но этого не избежать. Главное, что со мной не случалось и никогда не случится, это дисквалификации за договорные матчи.