11:12 | Футбол — Англия

Моуринью - Конте: "Главное, что у меня никогда не было дисквалификаций за договорные матчи"

Жозе МОУРИНЬЮ и Антонио КОНТЕ. Фото REUTERS
Жозе МОУРИНЬЮ и Антонио КОНТЕ. Фото REUTERS
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью решил напомнить наставнику "Челси" Антонио Конте о дисквалификации итальянца на четыре месяца за сокрытие информации о договорных матчах, когда тот еще тренировал "Ювентус".

Хронология высказываний имеет следующую последовательность:

– Вы считаете, что я потерял страсть к игре, потому что не веду себя как клоун на бровке? – заявлял журналистам Моуринью. СМИ посчитали, что речь идет о Конте.

– Думаю, если нужно посмотреть на свое поведение в прошлом. Хотя, он мог говорить и о себе, – парировал Конте.

– Хочет положить конец этой истории, – цитирует Goal слова Моуринью. – Да, у меня были ошибки в прошлом, когда я стоял у бровки. Постараюсь ошибаться как можно меньше, но этого не избежать. Главное, что со мной не случалось и никогда не случится, это дисквалификации за договорные матчи.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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NapoliFC

Ниже пояса:)

12:33

Serenky25

Ну он много выиграл. Имеет право звиздеть. Но это не тренер с нашего двора.

12:28

miker65

Не люблю Мурилью за его гнусный футбол. Но тут он безусловно прав, когда пинает козлину Конте за договорняки в его мафиозной стране...

12:22

баламошка

Ух, какой Мауришка знатный тролль) Уважаю)

11:30

maxcds

Что за...?

11:16