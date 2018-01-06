Моуринью - Конте: "Главное, что у меня никогда не было дисквалификаций за договорные матчи"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью решил напомнить наставнику "Челси" Антонио Конте о дисквалификации итальянца на четыре месяца за сокрытие информации о договорных матчах, когда тот еще тренировал "Ювентус".
Хронология высказываний имеет следующую последовательность:
– Вы считаете, что я потерял страсть к игре, потому что не веду себя как клоун на бровке? – заявлял журналистам Моуринью. СМИ посчитали, что речь идет о Конте.
– Думаю, если нужно посмотреть на свое поведение в прошлом. Хотя, он мог говорить и о себе, – парировал Конте.
– Хочет положить конец этой истории, – цитирует Goal слова Моуринью. – Да, у меня были ошибки в прошлом, когда я стоял у бровки. Постараюсь ошибаться как можно меньше, но этого не избежать. Главное, что со мной не случалось и никогда не случится, это дисквалификации за договорные матчи.
NapoliFC
Ниже пояса:)
12:33
Serenky25
Ну он много выиграл. Имеет право звиздеть. Но это не тренер с нашего двора.
12:28
miker65
Не люблю Мурилью за его гнусный футбол. Но тут он безусловно прав, когда пинает козлину Конте за договорняки в его мафиозной стране...
12:22
баламошка
Ух, какой Мауришка знатный тролль) Уважаю)
11:30
maxcds
Что за...?
11:16