Клопп получит 200 миллионов на трансферы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получит значительную сумму на приобретение новых игроков. Как сообщает The Sun, владелец команды Джон Генри готов потратить 200 миллионов фунтов стерлингов на новичков. "Ливерпуль" уже договорился о переходе полузащитника "Лейпцига" Наби Кейта за 52,75 миллиона.

"Красные" также готовы потратить 60 миллионов на покупку хавбека "Лиона" Набиля Фекира. Другими новичками английского клуба могут стать нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа, полузащитник "Монако" Тома Лемар и хавбек дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич.

Кроме того, сообщается, что "Ливерпуль" может начать поиски нового голкипера. Основной вратарь команды Лорис Кариус допустил две результативные ошибки во вчерашнем финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3).​

"Я проиграл Лигу чемпионов для "Ливерпуля". Кто такой Лорис Кариус //

Кариусу желают смерти. Ужас