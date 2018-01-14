Клопп обогнал Гвардьолу по победам в личных встречах

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обошел наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолу по победам в поединках друг против друга. Команды Клоппа побеждали команды Гвардьолы 5 раз, проигрывали четырежды, еще один поединок завершился вничью.

Ранее Клопп и Гвардьола встречались друг с другом в качестве наставников дортмундской "Боруссии" и "Баварии". Клопп дважды выиграл в Суперкубке Германии (4:2, 2:0) и один раз - в чемпионате Германии (3:0). Гвардьола трижды побеждал в бундеслиге (3:0, 2:1, 1:0).

"Ливерпуль" Клоппа и "Ман Сити" Гварьолы сегодня встретились в четвертый раз, "красные" победили 4:3. Также на их счету победа 1:0, поражение 0:5, а еще одна встреча завершилась 1:1.

Трансляция матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"