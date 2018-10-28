Клод Пюэль: "Это большая трагедия для "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль выразил соболезнования по поводу крушения вертолета владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи недалеко от стадиона "Кинг Пауэр" после матча с "Вест Хэмом". По данным СМИ, на борту находились пять человек, включая самого владельца клуба и его дочь.

– Это большая трагедия для клуба, – цитирует L’Equipe Пюэля. – Мои мысли о жертвах трагедии и их семьях. И хочу успокоить тех, кто беспокоился, был ли я на борту. Со мной все в порядке. Если не считать того, что я в шоке и мне ужасно грустно.