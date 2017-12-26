Кейн побил рекорд Ширера по количеству голов за год

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, открывший счет в матче 20-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном", побил рекорд экс-форварда "Ньюкасла" Алана Ширера по количеству голов в английской премьер-лиге за один календарный год. Ширер, выступая за "Блэкберн", в 1995 году забил 36 мячей в 42 матчах. Кейну на это потребовалось на шесть игр меньше: на счету 24-летнего англичанина 37 мячей в 36 матчах в 2017 году.

В сезоне-2017/18 Кейн провел за команду 24 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 3 результативные передачи.