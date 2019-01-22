Кевин Де Брейне: "Если "Ливерпуль" станет чемпионом - это будет заслуженно"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне заявил, что "Ливерпуль" заслуживает стать чемпионом. Он также добавил, что горожане должны сделать все возможное, чтобы выиграть большее количество матчей.

- Мы постараемся сделать все возможное, но в конце концов, если "Ливерпуль" получит больше очков, это случится лишь потому, что они этого заслуживают, - приводит Goal слова Де Брейне. - Мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть как можно больше матчей. Тогда посмотрим, что из этого получится. Есть две команды, даже "Тоттенхэм", у которых так много очков на данный момент. Это довольно примечательно, потому что во многих сезонах вы уже были бы на 10 или 12 очков впереди, но этот сезон напряженный. Мне нравится соревноваться.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 6- очков. В активе "Манчестер Сити", который занимает вторую строчку, 56 очков.

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