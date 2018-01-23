Касорла – после 10-й операции на ахилловом сухожилии: "Надеюсь вернуться в следующем году"

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла, перенесший 10 операций на ахилловом сухожилий, отметил, что он задумывался о завершении карьеры. Он также добавил, что если все будет хорошо, то он сможет вернуться в следующем году.

Напомним, что у 34-летнего испанца проблемы с сухожилиями и он не выходил на поле в официальных встречах с октября 2016 года.

– Были моменты, когда я думал о завершении карьеры. В голову лезли мысли вроде "может, дальше не стоит продолжать", – приводит RTVE слова Касорлы. – Если все будет хорошо, может быть, в следующем году вновь смогу играть на топ-уровне.

Последняя операция прошла семь недель назад, всего их было десять. Первая была рискованной, потому что состояние кожи ухудшилось, и мне понадобилась пересадка. А потом инфекция буквально съела мое сухожилие.

"Ахиллесова пята" Санти Касорлы. Трагедия двукратного чемпиона Европы