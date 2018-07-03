Источник: "ПСЖ" хочет приобрести Бонуччи

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи входит в сферу интересов "ПСЖ", сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello Sport, игроком интересуются несколько клубов, но самое конкретное предложение сделал именно "ПСЖ". Также к нему проявляют интерес "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Представители этих клубов общались с агентом игрока Алессандро Луччи.

Ранее сообщалось, что в "ПСЖ" перейдет бывший партнер игрока по "Ювентусу" Джанлуиджи Буффон. "Милан" не хочет его продавать, но может пойти на сделку из-за проблем с финансовым фэйр-плей, которые привели к отстранению от еврокубков на один сезон. Итальянец в год зарабатывает 7,5 миллиона евро.

31-летний защитник провел 51 матч в прошлом сезоне и забил два мяча при одной голевой передаче.