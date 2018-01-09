Исполнительный директор: "Хьюз очень хотел видеть Бауэра в "Стоуке"

Исполнительный директор "Стоук Сити" Тони Скоулз выразил уверенность, что новичок клуба Мориц Бауэр усилит линию обороны команды. О трансфере защитника сборной Австрии из "Рубина" в "Стоук" было объявлено сегодня.

- Мы вели Морица определенное время, Марк Хьюз очень хотел видеть его в клубе, - цитирует официальный сайт "Стоука" Скоулза. - Мориц приехал в Англию на прошлой неделе, чтобы пройти медосмотр и обсудить условия сделки. Сейчас мы смогли оформить трансфер. Это игрок очень высокого уровня, который в прошлом году пробился в сборную Австрии, он усилит нашу оборону.