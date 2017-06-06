"Идите к черту, я фанат "Миллуолла". Футбольный болельщик сразился с террористами в баре

В субботу вечером болельщик "Миллуолла" Рой Ларнен получил три ножевых ранения после встречи с тремя террористами в баре Лондона, сообщает Independent. 47-летний мужчина обедал, после чего в закусочную ворвались три человека, вооруженных ножами и скандировавших: "Это во имя Аллаха".

Ларнен боролся на них с кулаками, а его поступок позволил остальным посетителям бара покинуть помещение. Он получил раны по всему телу, включая шею. Как отмечают очевидцы, мужчина, при ввиде вбежавших террористов, крикнул: "Убирайтесь к черту, я фанат "Миллуолла!"

– Я поступил, с одной стороны, как идиот, когда бросился на них, – сказал Ларнен. – Я стоял прямо перед ними и был единственным, кто дрался. Поэтому и получил столько ранений. Было, наверное, восемь ударов ножом, кровь была повсюду. Они кричали: "За ислам!", а я все повторял про "Миллуолл".