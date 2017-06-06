"Идите к черту, я фанат "Миллуолла". Футбольный болельщик сразился с террористами в баре

В субботу вечером болельщик "Миллуолла" Рой Ларнен получил три ножевых ранения после встречи с тремя террористами в баре Лондона, сообщает Independent. 47-летний мужчина обедал, после чего в закусочную ворвались три человека, вооруженных ножами и скандировавших: "Это во имя Аллаха".
Ларнен боролся на них с кулаками, а его поступок позволил остальным посетителям бара покинуть помещение. Он получил раны по всему телу, включая шею. Как отмечают очевидцы, мужчина, при ввиде вбежавших террористов, крикнул: "Убирайтесь к черту, я фанат "Миллуолла!"
– Я поступил, с одной стороны, как идиот, когда бросился на них, – сказал Ларнен. – Я стоял прямо перед ними и был единственным, кто дрался. Поэтому и получил столько ранений. Было, наверное, восемь ударов ножом, кровь была повсюду. Они кричали: "За ислам!", а я все повторял про "Миллуолл".
"F*ck you, I'm Millwall".– BigSport (@BigSportGB) 6 июня 2017 г.
Roy Larner who took on London attackers with his bare hands...
Hero 👏🙌 pic.twitter.com/abZwECuMRI
Slammer
Где-то я читал что фанаты Миллуола самые шизанутые. В общем, респект.
22:11
Taffarel
"Хулиганы зеленой улицы" сразу вспомнились
22:04
inspire
что то мне подсказывает, что обед у него без пузыря не обходился )))
21:58
qwe20
этот еще больший фанатик, чем исламисты. такие же сжигали людей и головы резала за миллоул.
21:54
баламошка
Красава, Вован!) ©
21:49
Alukard1349
Красава!А его небось до этого считали отморозком и не пускали на стадион)
21:49
wedes
Мужик!
21:47
Machete dont text
The man
21:47