21:38 | ФУТБОЛ — Англия

"Идите к черту, я фанат "Миллуолла". Футбольный болельщик сразился с террористами в баре

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В субботу вечером болельщик "Миллуолла" Рой Ларнен получил три ножевых ранения после встречи с тремя террористами в баре Лондона, сообщает Independent. 47-летний мужчина обедал, после чего в закусочную ворвались три человека, вооруженных ножами и скандировавших: "Это во имя Аллаха".

Ларнен боролся на них с кулаками, а его поступок позволил остальным посетителям бара покинуть помещение. Он получил раны по всему телу, включая шею. Как отмечают очевидцы, мужчина, при ввиде вбежавших террористов, крикнул: "Убирайтесь к черту, я фанат "Миллуолла!"

– Я поступил, с одной стороны, как идиот, когда бросился на них, – сказал Ларнен. – Я стоял прямо перед ними и был единственным, кто дрался. Поэтому и получил столько ранений. Было, наверное, восемь ударов ножом, кровь была повсюду. Они кричали: "За ислам!", а я все повторял про "Миллуолл".

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Slammer

Где-то я читал что фанаты Миллуола самые шизанутые. В общем, респект.

22:11

Taffarel

"Хулиганы зеленой улицы" сразу вспомнились

22:04

inspire

что то мне подсказывает, что обед у него без пузыря не обходился )))

21:58

qwe20

этот еще больший фанатик, чем исламисты. такие же сжигали людей и головы резала за миллоул.

21:54

баламошка

Красава, Вован!) ©

21:49

Alukard1349

Красава!А его небось до этого считали отморозком и не пускали на стадион)

21:49

wedes

Мужик!

21:47

Machete dont text

The man

21:47