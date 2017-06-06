"Идите к черту, я фанат "Миллуолла". Футбольный болельщик сразился с террористами в баре

В субботу вечером болельщик "Миллуолла" Рой Ларнен получил три ножевых ранения после встречи с тремя террористами в баре Лондона, сообщает Independent. 47-летний мужчина обедал, после чего в закусочную ворвались три человека, вооруженных ножами и скандировавших: "Это во имя Аллаха".
Ларнен боролся на них с кулаками, а его поступок позволил остальным посетителям бара покинуть помещение. Он получил раны по всему телу, включая шею. Как отмечают очевидцы, мужчина, при ввиде вбежавших террористов, крикнул: "Убирайтесь к черту, я фанат "Миллуолла!"
– Я поступил, с одной стороны, как идиот, когда бросился на них, – сказал Ларнен. – Я стоял прямо перед ними и был единственным, кто дрался. Поэтому и получил столько ранений. Было, наверное, восемь ударов ножом, кровь была повсюду. Они кричали: "За ислам!", а я все повторял про "Миллуолл".
"F*ck you, I'm Millwall".– BigSport (@BigSportGB) 6 июня 2017 г.
Roy Larner who took on London attackers with his bare hands...
Hero 👏🙌 pic.twitter.com/abZwECuMRI
Meddle
Now I'm a little bit Millwall too! Браво, мужик! Террористов в asshole!
14:41 7 июня
_Я_против_Астротерфа_
Браво!!!
13:47 7 июня
glazun.de
Denissimo, Вы сами сделали 5 ошибок в одном маленьком предложении. Лучше почаще смотреть в зеркало)
11:22 7 июня
Непорочный как ТИ
Миллуол похоже последний оплот у них, последний воин остался
10:53 7 июня
knyaz boltconskiy
Отправить 100 болел Миллуллола в Сирию,они там порядок наведут быстро.
09:25 7 июня
marksan
Сразу видно, что не фанат из России!
07:08 7 июня
Denissimo
bambey когда слово большИнство писать научишься, и точки ставить между предложениями тогда пиши чего нибудь, может быть, неуч.
23:57 6 июня
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Бизон!!!
23:39 6 июня
bambey
так и надо эти нелюди должны понимать что Люди их не боятся и нас нормальных большенство не важно за кого мы болеем Этот парень пример многим Большое уважения и скорейшего выздоровления
23:22 6 июня
Sandberg
Больной на всю репу)
23:21 6 июня
Критик
RESPECT
23:18 6 июня
King's Bounty IIII
Красава
22:32 6 июня
Slammer
Где-то я читал что фанаты Миллуола самые шизанутые. В общем, респект.
22:11 6 июня
Taffarel
"Хулиганы зеленой улицы" сразу вспомнились
22:04 6 июня
inspire
что то мне подсказывает, что обед у него без пузыря не обходился )))
21:58 6 июня
qwe20
этот еще больший фанатик, чем исламисты. такие же сжигали людей и головы резала за миллоул.
21:54 6 июня
баламошка
Красава, Вован!) ©
21:49 6 июня
Alukard1349
Красава!А его небось до этого считали отморозком и не пускали на стадион)
21:49 6 июня
Machete dont text
The man
21:47 6 июня
wedes
Мужик!
21:47 6 июня