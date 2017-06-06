21:38 6 июня | ФУТБОЛ — Англия

"Идите к черту, я фанат "Миллуолла". Футбольный болельщик сразился с террористами в баре

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В субботу вечером болельщик "Миллуолла" Рой Ларнен получил три ножевых ранения после встречи с тремя террористами в баре Лондона, сообщает Independent. 47-летний мужчина обедал, после чего в закусочную ворвались три человека, вооруженных ножами и скандировавших: "Это во имя Аллаха".

Ларнен боролся на них с кулаками, а его поступок позволил остальным посетителям бара покинуть помещение. Он получил раны по всему телу, включая шею. Как отмечают очевидцы, мужчина, при ввиде вбежавших террористов, крикнул: "Убирайтесь к черту, я фанат "Миллуолла!"

– Я поступил, с одной стороны, как идиот, когда бросился на них, – сказал Ларнен. – Я стоял прямо перед ними и был единственным, кто дрался. Поэтому и получил столько ранений. Было, наверное, восемь ударов ножом, кровь была повсюду. Они кричали: "За ислам!", а я все повторял про "Миллуолл".

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КОММЕНТАРИИ (20)
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Meddle

Now I'm a little bit Millwall too! Браво, мужик! Террористов в asshole!

14:41 7 июня

_Я_против_Астротерфа_

Браво!!!

13:47 7 июня

glazun.de

Denissimo, Вы сами сделали 5 ошибок в одном маленьком предложении. Лучше почаще смотреть в зеркало)

11:22 7 июня

Непорочный как ТИ

Миллуол похоже последний оплот у них, последний воин остался

10:53 7 июня

knyaz boltconskiy

Отправить 100 болел Миллуллола в Сирию,они там порядок наведут быстро.

09:25 7 июня

marksan

Сразу видно, что не фанат из России!

07:08 7 июня

Denissimo

bambey когда слово большИнство писать научишься, и точки ставить между предложениями тогда пиши чего нибудь, может быть, неуч.

23:57 6 июня

Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев

Бизон!!!

23:39 6 июня

bambey

так и надо эти нелюди должны понимать что Люди их не боятся и нас нормальных большенство не важно за кого мы болеем Этот парень пример многим Большое уважения и скорейшего выздоровления

23:22 6 июня

Sandberg

Больной на всю репу)

23:21 6 июня

Критик

RESPECT

23:18 6 июня

King's Bounty IIII

Красава

22:32 6 июня

Slammer

Где-то я читал что фанаты Миллуола самые шизанутые. В общем, респект.

22:11 6 июня

Taffarel

"Хулиганы зеленой улицы" сразу вспомнились

22:04 6 июня

inspire

что то мне подсказывает, что обед у него без пузыря не обходился )))

21:58 6 июня

qwe20

этот еще больший фанатик, чем исламисты. такие же сжигали людей и головы резала за миллоул.

21:54 6 июня

баламошка

Красава, Вован!) ©

21:49 6 июня

Alukard1349

Красава!А его небось до этого считали отморозком и не пускали на стадион)

21:49 6 июня

Machete dont text

The man

21:47 6 июня

wedes

Мужик!

21:47 6 июня