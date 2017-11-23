Хуан Мата: "После завершения игровой карьеры я хочу остаться в футболе"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата подчеркнул, что после завершения игровой карьеры хотел бы остаться в футболе. Однако 29-летний испанец не уверен, что станет именно тренером.

– Я счастлив в "МЮ", – цитирует ESPN Мату. – Это очень большой клуб, с очень крутыми болельщиками. Вы никогда не знаете, что может случиться в футболе и в жизни. Но я счастлив здесь, у меня нет и не будет никаких проблем.

Если бы вы спросили меня несколько лет назад, хочу ли я стать тренером, я бы ответил, что не хочу. Думаю, каждому футболисту хочется немного расслабиться после 20 лет карьеры. Один-два года без футбола – и у вас в жизни появляются новые хобби, новые увлечения. С годами вы начинаете лучше понимать игру, лучше разбираться в тактике, вы учитесь правильно общаться с командой, мотивировать ее. Сейчас я уже не против стать тренером. Но я до сих пор не уверен.

После завершения карьеры я хочу быть связан с футболом. Мне нравится инициатива Common Goal: видение футбола как инструмента социальных перемен, сила футбола способна изменить этот мир. Возможно, я буду двигаться в этом направлении, думаю, это может мне понравиться. Но пока я не знаю, у меня есть время подумать об этом.

Мата перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Челси" в 2014 году. В этом сезоне он провел за "МЮ" 13 матчей.​