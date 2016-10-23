20:32 | ФУТБОЛ — Англия

Хуан Мата: "Поражение от "Челси" болезненное, надо сделать выводы"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" после поражения от "Челси" (0:4) в гостевом матче 9-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что это поражение очень болезненно. По словам Маты, команде нужно сделать выводы из этой встречи.

– Это болезненное поражение, – приводит BBC слова Маты. – С самой первой минуты все развивалось плохо. У меня впечатление, что каждый раз, когда мы начинали подбираться к их воротам, "Челси" забивал, и это было ключевым моментом. В конце концов, это обычные три очка, впереди у нас очередной важный матч, нужно сделать выводы.

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