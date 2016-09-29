Хоуи не намерен менять "Борнмут" на сборную Англии

Главный тренер "Борнмута" Эдди Хоуи опроверг слухи о возможном переходе на работу в сборную Англии. Английская команда осталась без тренера после того, как в начале недели Сэм Эллардайс был отправлен в отставку.

- Я уже говорил во многих интервью, что работа со сборной Англии является моей конечной целью, но этим летом я приглашал игроков в "Борнмут" и давал обещания им, - цитирует Sky Sports Хоуи. - Не могу сейчас отвернуться от этого клуба и доверия, оказанного мне, нужно ответить на него. Моя цель состоит в том, чтобы привести "Борнмут" на вершину премьер-лиги. Это моя единственная мысль сейчас.