Хосеп Гвардьола: "Я бы предпочел, чтоб "Манчестер Сити" был сейчас на месте "Ливерпуля"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что его команда в текущей ситуации в чемпионате Англии может только побеждать в своих матчах. Он также добавил, что предпочел бы, чтобы "горожане" сейчас были на месте "мерсисайдцев".

– Я бы предпочел, чтоб "Манчестер Сити" был сейчас на месте "Ливерпуля", – приводит Sky Sports слова Гвардьолы. – Все, что мы можем сделать сейчас, это побеждать в своих матчах. Мы должны побеждать в каждом матче и прибавлять. Сейчас нужно проанализировать то, как мы играли, чтобы понять, где можем быть лучше. Я много раз повторял, что не могу говорить на каждой пресс-конференции о Ливерпуле".

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 6- очков. В активе "Манчестер Сити", который занимает вторую строчку, 56 очков.

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