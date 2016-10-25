Хосеп Гвардьола: "Надеюсь, Агуэро останется в "Манчестер Сити" надолго"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в преддверии матча 4-го раунда Кубка лиги против "Манчестер Юнайтед" подчеркнул, что доволен игрой Серхио Агуэро. Испанский специалист опроверг слухи о возможном уходе аргентинца из команды.

– Хочу прояснить ситуацию еще раз: я очень доволен Агуэро и надеюсь, что он сможет остаться в клубе надолго, – приводит Sky Sports слова Гвардьолы. – Я всем сердцем хочу, чтобы Агуэро остался в "Манчестер Сити". Серхио – особый игрок, он прирожденный форвард, который знает толк в штамповке голов. Не стоит забывать, что аргентинец забивает за "горожан" практически в каждом матче.