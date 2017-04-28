Хосеп Гвардьола: "МЮ" создал всего два момента, поэтому я доволен"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:0) отметил, что соперник создал не слишком много моментов. По его словам, следующие игры для "горожан" станут определяющими.

- Не забывайте, с какой командой мы сегодня играли, - приводит ВВС слова Гвардьолы. - У них было всего два шанса, и я доволен этому. Против "МЮ" очень сложно играть. Для нас теперь каждый матч будет как последний. Сейчас такой период, что нельзя не выигрывать.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед"