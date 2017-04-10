Хосеп Гвардьола: "Эмери был прав, когда говорил, что Давид Сильва создан для "Барселоны"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола похвалил полузащитника Давида Сильву, который провел 300 матчей за "горожан". По словам специалиста, ему советовали приобрести хавбека еще в "Барселону".

– Когда я был в "Барселоне", ко мне пришел однажды после игры Унаи Эмери, тренировавший тогда в "Валенсии" Сильву, – цитирует AS Гвардьолу. – Он сказал, что я должен подписать этого игрока, потому что он создан для "Барселоны". Эмери был прав. Но Сильва оказался слишком дорогим игроком. Я всегда говорил, что он станет невообразимым футболистом, если будет много забивать. У него есть все необходимое.