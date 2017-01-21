13:19 | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Браво? Спады в игре футболистов - это нормально"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола спокойно относится к тому, что вратарю Клаудио Браво не удается демонстрировать свой лучший футбол. 33-летний чилиец, перебравшийся в Англию летом из "Барселоны", пропустил 28 голов в 22 играх за "горожан" в этом сезоне.

- Спад в игре Браво? Это часть нашей работы, - цитирует Goal Гвардьолу. - Тренерам и игрокам нужно просто принимать это. От себя я тоже ожидал большего. Позиция в таблице не зависит от одного вратаря. Мне было бы легко, если бы дело было только в голкипере.

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